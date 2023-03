Torna in edicola 'l'Unità', ma senza giornalisti: licenziati dal curatore fallimentare (Di venerdì 10 marzo 2023) "Il 18 aprile " si legge nel comunicato stampa delle redattrici e dei redattori del quotidiano fondato da Antonio Gramsci " l'Unità tornerà in edicola. Ma senza le giornaliste e i giornalisti che la storica testata della sinistra hanno difeso e fatto vivere anche negli anni bui e ... Leggi su ecoaltomolise (Di venerdì 10 marzo 2023) "Il 18 aprile " si legge nel comunicato stampa delle redattrici e dei redattori del quotidiano fondato da Antonio Gramsci " l'tornerà in. Male giornaliste e iche la storica testata della sinistra hanno difeso e fatto vivere anche negli anni bui e ...

