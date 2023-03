“Torino è una città di merd* | non ci vivrei mai” L’imprenditore Franco Morando nella bufera si scusa | “Viaggio a testa alta | mi pento | mi scuso con le Associazioni di categoria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Un “effetto boomerang” così clamoroso non se lo sarebbe aspettato nessuno. Forse nemmeno pianificandolo a tavolino sarebbe deflagrato in maniera incontrollabile. Di certo c’è che mai il lancio di una stagione di Pechino Express era stato tanto denso di polemiche, soprattutto per uno dei concorrenti meno famosi del gruppo che nelle ultime ventiquattrore è riuscito nell’impresa di oscurare vip ben più popolari, da Federica Pellegrini a Martina Colombari. Tutto è cominciato con il “poveri-gate”, innescato dalla diretta Instagram di Alessandra Demichelis – per altro avvenuta diversi mesi fa ma emersa solo adesso -, in cui l’avvocatessa torinese e neo-viaggiatrice del docu-reality di Sky partito il 9 marzo dichiarava che i poveri dovrebbero bruciare all’inferno. Al fianco della legale torinese (ideatrice della pagina social DcLegal Show, una sorta di Sex and the city in salsa sabauda che ...