Tom Cruise sa come valorizzare un grande orologio e un film di successo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 marzo 2023) Top Gun: Maverick** **di Tomavrebbe potuto essere solo il sequel di un blockbuster realizzato per fare soldi a palate. Invece, un paio di scene strappalacrime ben piazzate trae Miles Teller hanno fatto sì che ilvenisse preso in considerazioneil migliore degli ultimi anni. Il Rolex GMT-Master II disegue lo stesso destino. Toma Los Angeles RB/Bauer-GriffinRolex GMT Master II.png Il GMT-Master è stato originariamente progettato per diventare il segnatempo adatto alla quotidianità lavorativa dei membri dell'equipaggio dei voli Pan-Am che avevano bisogno di monitorare due fusi orari contemporaneamente. Questo rende l'una scelta azzeccata per un uomo famoso grazie all'interpretazione dell'asso del volo Maverick. ...