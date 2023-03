Titolare di un' osteria ucciso a Roma Poi il killer si costituisce

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 marzo 2023)violenta. A meno di 48 ore dall'omicidio di via Selmi, nelle strade della Capitale scorre ancora sangue. Un uomo haildell'degli Artisti in via Germano Sommeiller 8, nel quartiere Esquilino e si è andato a costituire. Il secondo omicidio in 48 ore a(mercoledì sera è statoun 30enne in via Francesco Selmi) è stato commesso da un 43enne napoletano che è entrato in un commissariato dichiarando di avera colpi di pistola un uomo. Gli agenti delle Volanti hanno raggiunto il luogo indicato trovando il cadavere del ristoratore 41enneno all'interno della macchina del presunto assassino. La pistola era vicino al corpo esanime.