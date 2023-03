Tirreno-Adriatico 2023 | variazione per la quinta tappa | anticipato l’arrivo

(Di venerdì 10 marzo 2023) La pioggia ed il forte vento non fanno dormire sonni tranquilli alla RCS Sport che, proprio per le condizioni climatiche avverse, ha deciso di accorciare il percorso delladella. La classica del ciclismo italiano vede al momento in testa Lennard Kämna, che precede di 6? Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e di 8? Joao Almeida (UAE Team Emirates). Un finale tutto da scrivere dunque, ma che dovrà fare i conti con le condizioni metereologiche, al momento molto avverse. Il cattivo tempo, infatti, ha causato l’anticipo deldellain programma venerdì 10 marzo. La nuova lunghezza dellasarà 165,6 km mentre il traguardo si troverà a Fonte Landina (dove era previsto il parcheggio dei bus). Nello specifico il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - qnazionale : Tirreno Adriatico, oggi tappa 5: percorso, favoriti e orari tv - 80yeye80 : RT @SSC_Chess: La sicurezza prima di tutto però avere nello stesso giorno accorciate Parigi-Nizza, Tirreno-Adriatico e manches di Åre... I'… - PodiumCafe : Tirreno Adriatico Stage 5 LIVE - SSC_Chess : La sicurezza prima di tutto però avere nello stesso giorno accorciate Parigi-Nizza, Tirreno-Adriatico e manches di Åre... I'm a bit sad -

CENTRO ITALIA, PIOGGE E ROVESCI DALALL'. Nel corso della notte i fenomeni si sono rapidamente estesi dal versante tirrenico dell'Italia centrale a quello, anche se quelli ...Terremoti al plurale perché è e sarà come sefacessero tiro alla fune. E la fune è appunto geologicamente il centro della penisola italiana. L'immagine di 'che ...Al momento l'unica cosa certa è che il rigassificatore toscano resterà nelsolo 3 anni, per poi trasferirsi in, come sostiene il Presidente della Regione Toscana. Ma tutte le voci ...

TIRRENO-ADRIATICO 2023. OGGI SI SALE, TAPPA ACCORCIATA PER IL FORTE VENTO TUTTOBICIWEB.it

Arriva la tappa decisiva per questa edizione della Tirreno-Adriatico 2023 con la salita di Sassotetto. Primoz Roglic è il favorito.Fra lunedì sera e mercoledì, è probabile il transito di una perturbazione atlantica che potrebbe essere in grado di portare una sia pur breve fase di precipitazioni rilevanti anche al Nord.