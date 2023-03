Tirreno-Adriatico 2023, Tao Geoghegan Hart: “Uno dei finali più duri che abbia mai affrontato!” (Di venerdì 10 marzo 2023) Una tappa a dir poco complicata per le avverse condizioni meteorologiche della Tirreno-Adriatico 2023 si è conclusa nel segno dello sloveno Primoz Roglic che ha primeggiato davanti all’azzurro Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e al britannico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers). Il meteo, come detto in precedenza, non ha di certo aiutato i corridori durante la frazione odierna, e Geoghegan Hart ha sottolineato proprio questo aspetto: le difficoltà affrontate sono state notevoli, ma il britannico ha comunque raggiunto la terza posizione. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del corridore britannico rilasciate a Cyclingnews: “Credevo che la tappa di oggi permettesse di travolgere un po’ la situazione in classifica per i distacchi ma il meteo ha stravolto tutto; è stato uno ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Una tappa a dir poco complicata per le avverse condizioni meteorologiche dellasi è conclusa nel segno dello sloveno Primoz Roglic che ha primeggiato davanti all’azzurro Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e al britannico Tao(INEOS Grenadiers). Il meteo, come detto in precedenza, non ha di certo aiutato i corridori durante la frazione odierna, eha sottolineato proprio questo aspetto: le difficoltà affrontate sono state notevoli, ma il britannico ha comunque raggiunto la terza posizione. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del corridore britannico rilasciate a Cyclingnews: “Credevo che la tappa di oggi permettesse di travolgere un po’ la situazione in classifica per i distacchi ma il meteo ha stravolto tutto; è stato uno ...

