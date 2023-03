Tirreno-Adriatico 2023, Primoz Roglic: “Oggi è stata durissima, più di ieri. Speriamo di continuare così” (Di venerdì 10 marzo 2023) Uno-due da vero fenomeno. Era la sua prima corsa della stagione, è partito senza pressioni, ma la classe non è acqua: Primoz Roglic trionfa in uno sprint ristretto anche in vetta a Sassotetto alla Tirreno-Adriatico. Per lo sloveno della Jumbo-Visma è colpo doppio: grazie agli abbuoni agguanta anche la Maglia Azzurra. Le sue parole ai microfoni di Spaziociclismo all’arrivo: “Oggi è stata molto dura, molto più di ieri anche per me. ieri è stata una sorpresa, ma Oggi ho sofferto davvero molto. Sono felicissimo anche del lavoro dei ragazzi, con Wilco che mi ha aiutato nel finale, ma anche un gran lavoro dei ragazzi già in precedenza che ci hanno permesso di essere lì davanti. Sappiamo che il ciclismo non è uno sport ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Uno-due da vero fenomeno. Era la sua prima corsa della stagione, è partito senza pressioni, ma la classe non è acqua:trionfa in uno sprint ristretto anche in vetta a Sassotetto alla. Per lo sloveno della Jumbo-Visma è colpo doppio: grazie agli abbuoni agguanta anche la Maglia Azzurra. Le sue parole ai microfoni di Spaziociclismo all’arrivo: “molto dura, molto più dianche per me.una sorpresa, maho sofferto davvero molto. Sono felicissimo anche del lavoro dei ragazzi, con Wilco che mi ha aiutato nel finale, ma anche un gran lavoro dei ragazzi già in precedenza che ci hanno permesso di essere lì davanti. Sappiamo che il ciclismo non è uno sport ...

