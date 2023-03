Tirreno-Adriatico 2023: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi. Roglic batte Ciccone allo sprint in salita (Di venerdì 10 marzo 2023) Primoz Roglic ha vinto la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2023, la frazione regina della Corsa dei due Mari: 165 km con partenza a Morro d’Oro e arrivo in cima a Sassotetto, una salita di 10,8 km al 7,3% di pendenza media. Il fuoriclasse sloveno si è imposto in uno sprint a ranghi ristretti, riuscendo a battere di misura il nostro Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e il terzetto della Bora-hansgrohe guidato dall’australiano Jai Hindley. Da annotare che Damiano Caruso aveva cercato la rasoiata quando mancavano cinque chilometri, venendo però ripreso nei pressi del triangolo rosso. Primoz Roglic è balzato al comando della classifica con quattro ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Primozha vinto la quintadella, la frazione regina della Corsa dei due Mari: 165 km con partenza a Morro d’Oro e arrivo in cima a Sassotetto, unadi 10,8 km al 7,3% di pendenza media. Il fuoriclasse sloveno si è imposto in unoa ranghi ristretti, riuscendo are di misura il nostro Giulio(Trek-Segafredo), il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e il terzetto della Bora-hansgrohe guidato dall’australiano Jai Hindley. Da annotare che Damiano Caruso aveva cercato la rasoiata quando mancavano cinque chilometri, venendo però ripreso nei pressi del triangolo rosso. Primozè balzato al comando dellacon quattro ...

