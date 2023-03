Tirreno-Adriatico 2023, Lennard Kamna: “Abbiamo corso in condizioni molto dure” (Di venerdì 10 marzo 2023) In una Bora-hansgrohe ricca di capitani la sorpresa fino ad ora alla Tirreno-Adriatico è stato il teutonico Lennard Kamna. Secondo nella cronometro di apertura, leader dopo ieri, oggi è stato scavalcato da Primoz Roglic a causa degli abbuoni, ma resta in lizza per il trionfo in classifica generale. Nella frazione odierna il tedesco ha provato a difendersi, vista la salita: “Con questo vento è stato chiaramente tutto più difficile, è stato nel complesso molto più tecnico e tattico perché aspettavamo di avere il vento alle spalle per provare a muoverci, ma comunque i due chilometri finali erano durissimi”. Analizzando la prestazione: “Sono un po’ deluso per aver perso la maglia, ma penso sia stata comunque una buona prestazione. Penso che non l’ho persa oggi, ma per i piccoli errori fatti ieri”. Foto: ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) In una Bora-hansgrohe ricca di capitani la sorpresa fino ad ora allaè stato il teutonico. Secondo nella cronometro di apertura, leader dopo ieri, oggi è stato scavalcato da Primoz Roglic a causa degli abbuoni, ma resta in lizza per il trionfo in classifica generale. Nella frazione odierna il tedesco ha provato a difendersi, vista la salita: “Con questo vento è stato chiaramente tutto più difficile, è stato nel complessopiù tecnico e tattico perché aspettavamo di avere il vento alle spalle per provare a muoverci, ma comunque i due chilometri finali erano durissimi”. Analizzando la prestazione: “Sono un po’ deluso per aver perso la maglia, ma penso sia stata comunque una buona prestazione. Penso che non l’ho persa oggi, ma per i piccoli errori fatti ieri”. Foto: ...

