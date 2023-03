Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: bene Jessica Rossi e Silvana Stanco nella prima giornata del trap. Uomini a centro gruppo (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo un giorno di pausa, il programma della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, è ripreso. Ecco come sono andate le cose nei primi turni di qualificazione delle gare di trap individuale femminile e maschile, con le atlete e gli atleti impegnati in pedana che hanno sparato a 75 dei 125 piattelli a disposizione. trap femminile individuale A guidare il gruppo c’è l’australiana Penny Smith, con uno score complessivo di 74/75, in una classifica molto corta in cui fanno capolino anche le italiane. Jessica Rossi e Silvana Stanco infatti occupano rispettivamente la 5a e la 7a posizione avendo rotto entrambe 72 piattelli a ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo un giorno di pausa, il programma della seconda tappa delladeldi, in corso di svolgimento a, è ripreso. Ecco come sono andate le cose nei primi turni di qualificazione delle gare diindividuale femminile e maschile, con le atlete e gli atleti impegnati in pedana che hanno sparato a 75 dei 125 piattelli a disposizione.femminile individuale A guidare ilc’è l’australiana Penny Smith, con uno score complessivo di 74/75, in una classifica molto corta in cui fanno capolino anche le italiane.infatti occupano rispettivamente la 5a e la 7a posizione avendo rotto entrambe 72 piattelli a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : TRE PODI AL VOLO ?? Debutto vincente dell'Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha (Qatar)! Nella prova di… - Musashinho7 : RT @ASRomaData: ???GRANDI OCCASIONI (ndr)??? Ricordate il tiro di #Dybala deviato al volo da #Pellegrini? È classificata come grande occas… - rommmmme : RT @ASRomaData: ???GRANDI OCCASIONI (ndr)??? Ricordate il tiro di #Dybala deviato al volo da #Pellegrini? È classificata come grande occas… - ASRomaData : ???GRANDI OCCASIONI (ndr)??? Ricordate il tiro di #Dybala deviato al volo da #Pellegrini? È classificata come gran… - capeis96 : Direi che il tiro al volo NON è una delle migliori caratteristiche di Amrabat -