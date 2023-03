Tiro a volo, CdM: italiani in corsa per le semifinali a Doha nel Trap (Di venerdì 10 marzo 2023) Ha preso il via sulle pedane del Lusaill Shooting Complex di Doha (Qatar) la gara di Trap individuale, valida per la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF 2023. Al comando c’è il britannico Matthew John Coward-holley, protagonista di una giornata perfetta senza neppure un errore. Hanno invece sbagliato almeno uno dei 75 piattelli gli altri 117 tiratori, che inseguono il leader. Tra questi li azzurri Daniele Resca (Carabinieri) a 73, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) e Valerio Grazini (Carabinieri) entrambi a 72. Nel femminile, invece, guida la classifica l’australiana Penny Smith, con 74/75, tallonata dalle azzurre Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) con 73/75. Più indietro Gaia Ragazzini (Carabinieri) a quota 67/75. Appuntamento a domani, sabato 11 marzo, con altri 50 piattelli di qualificazione che decreteranno i ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Ha preso il via sulle pedane del Lusaill Shooting Complex di(Qatar) la gara diindividuale, valida per la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF 2023. Al comando c’è il britannico Matthew John Coward-holley, protagonista di una giornata perfetta senza neppure un errore. Hanno invece sbagliato almeno uno dei 75 piattelli gli altri 117 tiratori, che inseguono il leader. Tra questi li azzurri Daniele Resca (Carabinieri) a 73, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) e Valerio Grazini (Carabinieri) entrambi a 72. Nel femminile, invece, guida la classifica l’australiana Penny Smith, con 74/75, tallonata dalle azzurre Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) con 73/75. Più indietro Gaia Ragazzini (Carabinieri) a quota 67/75. Appuntamento a domani, sabato 11 marzo, con altri 50 piattelli di qualificazione che decreteranno i ...

