Tina Cipollari punzecchia Nikita, i due commenti dell’opinionista: “Si innamora subito” (Di venerdì 10 marzo 2023) Nikita Pelizon ieri sera al GF Vip è tornata a parlare della sua attrazione per Luca Onestini. La gieffina ha spiegato che le basta un saluto o una chiacchiera con l’ex tronista per ricordare il periodo bello che ha vissuto con lui all’inizio. Sui social in molti hanno commentato le parole della ‘faTina del GF Vip’ e tra questi c’era anche Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne sotto ad un post del nostro profilo Instagram di Biccy ha paragonato la Pelizon a Gemma Galgani: “Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo e questa si innamora subito“. La Cipollari ha ribadito il concetto sotto ad un video caricato dall’account ufficiale del Grande Fratello Vip: “Non so perché ma Nikita mi ricorda Gemma, a loro basta uno ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 marzo 2023)Pelizon ieri sera al GF Vip è tornata a parlare della sua attrazione per Luca Onestini. La gieffina ha spiegato che le basta un saluto o una chiacchiera con l’ex tronista per ricordare il periodo bello che ha vissuto con lui all’inizio. Sui social in molti hanno commentato le parole della ‘fadel GF Vip’ e tra questi c’era anche. L’opinionista di Uomini e Donne sotto ad un post del nostro profilo Instagram di Biccy ha paragonato la Pelizon a Gemma Galgani: “è una Gemma 2, le basta uno sguardo e questa si“. Laha ribadito il concetto sotto ad un video caricato dall’account ufficiale del Grande Fratello Vip: “Non so perché mami ricorda Gemma, a loro basta uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KMacelloni : RT @36Odessa: @GrandeFratello IL @GFVIP IN FASE DI NOMINATION MANDA IN ONDA UN POST DI TINA CIPOLLARI CHE VA CONTRO LA CONCORRENTE NIKITA P… - NikitaUragano : RT @36Odessa: @GrandeFratello IL @GFVIP IN FASE DI NOMINATION MANDA IN ONDA UN POST DI TINA CIPOLLARI CHE VA CONTRO LA CONCORRENTE NIKITA P… - BITCHYFit : Tina Cipollari punzecchia Nikita, i due commenti dell’opinionista: “Si innamora subito” - StangaJessica : RT @trashastrale: TINA CIPOLLARI È VITA! #GFVIP - StangaJessica : RT @GrandeFratello: NON IL COMMENTO DI TINA CIPOLLARI. #GFVIP @alfosignorini @GiuliaSalemi93 -