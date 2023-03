Tina Cipollari paragona Nikita a Gemma: la reazione della vippona (Di venerdì 10 marzo 2023) Sui social Tina Cipollari ha commentato alcune dinamiche de GF Vip 7 e ha paragonato Nikita a Gemma: la reazione della Pelizon L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 marzo 2023) Sui socialha commentato alcune dinamiche de GF Vip 7 e hato: laPelizon L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marelunw : RT @GrandeFratello: NON IL COMMENTO DI TINA CIPOLLARI. #GFVIP @alfosignorini @GiuliaSalemi93 - La_mia_luna_ : RT @trashastrale: TINA CIPOLLARI È VITA! #GFVIP - lorisz841 : RT @GrandeFratello: NON IL COMMENTO DI TINA CIPOLLARI. #GFVIP @alfosignorini @GiuliaSalemi93 - lorisz841 : RT @cvprvm: E se Tina Cipollari è contro Nikita stiamo sulla strada giusta #gfvip - Valenti59332692 : @Carolin42705235 Fare vedere quel twitter, di Tina Cipollari, con Alfonso che ridacchia, non ha fatto, altro che le… -