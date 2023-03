Tifoso della Fiorentina in malattia sorpreso allo stadio: licenziato, il giudice lo reintegra. “La sciatalgia non obbliga a stare a casa” (Di venerdì 10 marzo 2023) Era stato licenziato dall’azienda in cui lavorava perché mentre era in malattia – nel maggio 2022 – era andato allo stadio Franchi di Firenze, a vedere la partita Fiorentina-Juve. Ma dev’essere reintegrato. E’ la decisione del giudice del lavoro di Arezzo Giorgio Rispoli che ha respinto il ricorso della ditta contro il primo provvedimento di reintegro. A pubblicare la notizia è il Corriere di Arezzo. Da quanto ricostruito il Tifoso – residente nella zona del Valdarno – prima della partita (in programma il 22 maggio) aveva presentato un certificato di alcuni giorni a causa di una presunta sciatalgia, che non gli ha impedito però di andare a tifare la sua squadra del cuore. Anzi, secondo il datore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Era statodall’azienda in cui lavorava perché mentre era in– nel maggio 2022 – era andatoFranchi di Firenze, a vedere la partita-Juve. Ma dev’essereto. E’ la decisione deldel lavoro di Arezzo Giorgio Rispoli che ha respinto il ricorsoditta contro il primo provvedimento di reintegro. A pubblicare la notizia è il Corriere di Arezzo. Da quanto ricostruito il– residente nella zona del Valdarno – primapartita (in programma il 22 maggio) aveva presentato un certificato di alcuni giorni a causa di una presunta, che non gli ha impedito però di andare a tifare la sua squadra del cuore. Anzi, secondo il datore di ...

