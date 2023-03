Tifosi Juve che flop: altro che disdette, i contratti aumentano (Di venerdì 10 marzo 2023) aumentano i contratti a Dazn così come l’audience, flop dei Tifosi della Juventus che minacciavano disdette di massa. “La Serie A entra sempre più nel vivo e continua ad attirare spettatori in Italia. Ogni giornata registra infatti circa 6 milioni di audience su Dazn: la sfida più vista finora è stata quella tra Juventus e Inter nella 13esima giornata con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal derby Inter-Milan nel 21esimo turno con 2,1 milioni di spettatori e da Napoli-Juventus nella 13esima giornata con 1,8 milioni di spettatori. “L’audience della Serie A trasmessa in streaming su Dazn conferma la grande passione che gli italiani continuano a provare per il massimo campionato”, è il commento all’Ansa di Stefano Azzi, CEO di Dazn ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023)a Dazn così come l’audience,deidellantus che minacciavanodi massa. “La Serie A entra sempre più nel vivo e continua ad attirare spettatori in Italia. Ogni giornata registra infatti circa 6 milioni di audience su Dazn: la sfida più vista finora è stata quella trantus e Inter nella 13esima giornata con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal derby Inter-Milan nel 21esimo turno con 2,1 milioni di spettatori e da Napoli-ntus nella 13esima giornata con 1,8 milioni di spettatori. “L’audience della Serie A trasmessa in streaming su Dazn conferma la grande passione che gli italiani continuano a provare per il massimo campionato”, è il commento all’Ansa di Stefano Azzi, CEO di Dazn ...

