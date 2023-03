Tifosi della Juventus “puniti” come quelli del Napoli: dure proteste contro i divieti! (Di venerdì 10 marzo 2023) Se la situazione del tifo organizzato a Napoli al momento è molto tesa, a causa dell’utilizzo di un regolamento d’uso che, a detta degli ultras, è troppo stringente, gli azzurri non sono gli unici a lamentarsi. È notizia di oggi che la Questura ha deciso di non modificare in alcun modo lo status quo riguardante la situazione delle Curve del Maradona, come vi abbiamo evidenziato in un articolo approfondito in merito. Divieto di striscioni, tamburi e megafoni: un altro caso Oltre al Napoli però, come detto, anche un altro tifo sta subendo la stessa sorte, si tratta del tifo organizzato della Juventus, che ha dovuto incassare dalla Digos di Torino un boccone molto simile a quello che la Questura ha riservato ai Tifosi del Napoli: Divieti di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Se la situazione del tifo organizzato aal momento è molto tesa, a causa dell’utilizzo di un regolamento d’uso che, a detta degli ultras, è troppo stringente, gli azzurri non sono gli unici a lamentarsi. È notizia di oggi che la Questura ha deciso di non modificare in alcun modo lo status quo riguardante la situazione delle Curve del Maradona,vi abbiamo evidenziato in un articolo approfondito in merito. Divieto di striscioni, tamburi e megafoni: un altro caso Oltre alperò,detto, anche un altro tifo sta subendo la stessa sorte, si tratta del tifo organizzato, che ha dovuto incassare dalla Digos di Torino un boccone molto simile a quello che la Questura ha riservato aidel: Divieti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Questa storia del Presidente del Consiglio di Stato, napoletano, non mi convince. Molti tifosi della #Juve ci aveva… - Inter : Gol indimenticabili e immagini d'archivio inedite per raccontare le coppie d'attacco più amate dai tifosi nerazzurr… - sportface2016 : +++Cori antisemiti dei tifosi della #Lazio al Maradona di Napoli, la Procura #Figc apre un'indagine+++#NapoliLazio - SocciGianluca : @MCriscitiello ottimo servizio, soprattutto per i tifosi della Juve - FrancescoS1927 : @laziofc5 @zaccavgni Ho utilizzato i tuoi commenti per muovere una critica feroce ai tifosi della Lazio non a te ne… -