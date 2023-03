(Di venerdì 10 marzo 2023) E’ arrivato a chiuderla a chiave in camera, minacciandola: «Ticon l’» o «ti faccio a pezzettini», «ti voglio morta» . E la, per sfuggire alle angherie del marito, è arrivata...

"Ti sfregio con l'acido": rinchiude la moglie in casa, lei si butta dal balcone per sfuggirgli Gazzetta del Sud

La disperazione della donna che decide di lanciarsi dal secondo piano pur di non rimanere vittima della violenza dell’uomo. Al marito è stato applicato il braccialetto elettronico ...E' arrivato a chiuderla a chiave in camera, minacciandola: "Ti sfregio con l'acido" o "ti faccio a pezzettini", "ti voglio morta". E lei, per sfuggire alle angherie del marito, si è buttata dalla ...