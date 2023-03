Ti ricordi… Stephane Demol | il centrale inseguito dalle big d’Europa dopo il Mondiale ’86 che scelse Bologna Ma non esplose mai

(Di venerdì 10 marzo 2023) Quadrature astrali. Qualcuno crede che influenzino gli eventi umani, altri no, ma magari possono diventare un ottimo espediente narrativo. Troppo difficile per chi non è del campo capire che quadratura ci fosse nella prima parte del 1988, ma di sicuro era favorevole a chi era belga e portava il cognome. Già, perché Dirk, ciclista gregario dell’epoca da vero e proprio underdog riuscì a vincere in maniera quasi commovente la Parigi-Roubaix, mentre, che in comune col ciclista aveva solo il cognome, toccava l’apice della sua carriera calcistica.cresce nelle Fiandre: è un ragazzone riccioluto e molto alto, serafico quando gioca a calcio. Guida la difesa del Drogenbos, la squadra di un comune di 4mila abitanti e le sue abilità gli valgono subito la chiamata dell’Anderlecht, il più importante club nazionale. A 14 anni ...

Ispirata a film come Il Padrino e Quei bravi ragazzi , la storia è girata nel villaggio in cui è cresciuto il regista attingendo ai suoi più lontani. Alle 20.30 è la volta del film ...Ispirata a film come 'Il Padrino' e 'Quei bravi ragazzi', la storia è girata nel villaggio in cui è cresciuto il regista attingendo ai suoi più lontani. Come per le passate edizioni, l'...Ispirata a film come Il Padrino e Quei bravi ragazzi, la storia è girata nel villaggio in cui è cresciuto il regista attingendo ai suoi più lontani. Come per le passate edizioni, l'eclettico ...