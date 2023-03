‘The Voice Kids’, Mr. Rain superospite della serata finale (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è grande attesa per la finale di “The Voice Kids“, la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai “coach” – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni, che andrà in onda sabato 11 marzo alle 21.25 su Rai 1. superospite della serata Mr. Rain, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara. Per la finale, i “coach” avranno a disposizione una squadra composta da tre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è grande attesa per ladi “TheKids“, la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai “coach” – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni, che andrà in onda sabato 11 marzo alle 21.25 su Rai 1.Mr., terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara. Per la, i “coach” avranno a disposizione una squadra composta da tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... go_yang_i : RT @OTTAVA: ?3/11(?)? #OTTAVA 5:00-12:00 OTTAVA bianca 12:00-19:00 OTTAVA celeste 19:00-23:00 OTTAVA marrone 23:00-24:00 Voice of the Plane… - wakakusa_midori : RT @OTTAVA: ?3/11(?)? #OTTAVA 5:00-12:00 OTTAVA bianca 12:00-19:00 OTTAVA celeste 19:00-23:00 OTTAVA marrone 23:00-24:00 Voice of the Plane… - itssslucii : ma niall aveva parlato italiano a the voice e io non sapevo niente - IlFattoNisseno : Da Montedoro a The Voice Kids: Ilary Alaimo e Gigi D'Alessio sono pronti per la finale di sabato su Rai1 - LaGazzettaWeb : «The Voice Kids», attesa per la finale: la Puglia tifa per Vincenzo, da Oria -