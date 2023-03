The Voice Kids, chi sono i 12 finalisti: anticipazioni finale sabato 11 marzo 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ci siamo, manca poco alla finale di The Voice Kids! Scelti, infatti, i 12 finalisti del programma che si esibiranno nella puntata in onda sabato 11 marzo. Al timone della trasmissione la solare Antonella Clerici che nel corso della prima puntata ha introdotto lo spettacolo con una favola immaginaria nella quale erano presenti, come protagonisti, i 5 coach dei quali si sono viste le foto di quando erano neonati. I giovani e talentuosi concorrenti si sono poi esibiti sul palco cercando di aggiudicarsi l’ambito posto in finale. The Voice Kids 2023 su Rai 1, anticipazioni stasera 4 marzo: concorrenti e giudici La finalissima di The Voice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Ci siamo, manca poco alladi The! Scelti, infatti, i 12del programma che si esibiranno nella puntata in onda11. Al timone della trasmissione la solare Antonella Clerici che nel corso della prima puntata ha introdotto lo spettacolo con una favola immaginaria nella quale erano presenti, come protagonisti, i 5 coach dei quali siviste le foto di quando erano neonati. I giovani e talentuosi concorrenti sipoi esibiti sul palco cercando di aggiudicarsi l’ambito posto in. Thesu Rai 1,stasera 4: concorrenti e giudici La finalissima di The...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : The Voice Kids, chi sono i 12 finalisti: anticipazioni finale sabato 11 marzo 2023 - THEVOICE_ITALY : Lorena tu si 'na cosa GRANDE per noi! ?? Rivedi l'esibizione completa ?? - GdB_it : Mr. Rain ospite di «The Voice Kids», in finale anche un bambino di Coccaglio - BlunoteWeb : Castellaneta Marina: The Voice Over domenica all'Auditorium Stella Maris - sabrinasab03 : @Gfviperella Ma lei nn era quella che nn sopportava sentir cantare, tipo quando c’era ginevra A dicembre faceva bat… -