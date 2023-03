The Last of Us Part I | svelati i requisiti della versione PC!

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle scorse ore, Naughty Dog e Sony hanno svelato le specifiche e iminimi e raccomandatiPC di Theof UsI, in arrivo il prossimo 28 marzo: scopriamo insieme tutti i dettagli Un remake che ha fatto decisamente molto parlare di sé è sicuramente Theof UsI (qui la nostra recensione!), questo il titolo dato al rifacimentoprimae del franchise di Naughty Dog. Ricalca, in tutto e per tutto, il titolo del 2013, ma è stato ricostruito da zero con il motore grafico (e l’esperienza) di Theof UsII. Nel corso dei TGA 2022 ne è stato annunciato il porting su PC, che coinciderà anche con l’approdoserie sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - Salberger_M : RT @TirrenAdriatico: ?? L'arrivo in salita a Sassotetto ci regala una sfida tra campioni. Guarda l'ultimo KM della Tappa 5 della Tirreno-Adr… - GaliCycling : RT @TirrenAdriatico: ?? L'arrivo in salita a Sassotetto ci regala una sfida tra campioni. Guarda l'ultimo KM della Tappa 5 della Tirreno-Adr… - McMimar : RT @TirrenAdriatico: ?? L'arrivo in salita a Sassotetto ci regala una sfida tra campioni. Guarda l'ultimo KM della Tappa 5 della Tirreno-Adr… - mundociclistico : RT @TirrenAdriatico: ?? L'arrivo in salita a Sassotetto ci regala una sfida tra campioni. Guarda l'ultimo KM della Tappa 5 della Tirreno-Adr… -

La prima stagione della serie HBO suof Us si sta avvicinando al gran finale, sebbene a quanto pare lo show avrà un episodio bonus davvero inaspettato . La serie racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel ...Il nono e ultimo episodio della prima stagione diof Us vedrà il debutto di Ashley Johnson , storica doppiatrice del personaggio di Ellie nei videogame Playstation. L'attrice interpreterà la madre di Ellie, Anna, in una sequenza flashback ...Tra i prossimi giochi di un certo livello figurano Alan Wake 2 di Remedy e i nuovi progetti di Playdead, produttore di Limbo , e Gen Design, studio diGuardian . Questa settimana Epic ha ...

The Last of Us, la serie TV avrà un episodio extra dopo il finale Spaziogames.it

In another cruel twist, some Salesforce employees learned today they were part of the ongoing layoffs at the company.Patrick Vieira says he his "concerned" by Crystal Palace's form and league position before Saturday's visit of Manchester City.