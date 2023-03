The Flash: emergono dettagli sulla storia originale del film, che è stata scartata (Di venerdì 10 marzo 2023) Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno svelato i dettagli della loro visione originale per il cinecomic DC The Flash, che poi è stato scartata. sulla carta, The Flash si preannuncia come uno dei cinecomic più intriganti e ben riusciti degli ultimi anni. I cineasti Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno svelato i dettagli della loro idea originaria pwr il progetto, poi scartata dalla DC. Durante un'intervista con Variety, Goldstein e Daley hanno discusso della visione che avevano per The Flash prima di abbandonare il progetto: "Abbiamo lanciato questa idea di un supereroe calato nel quotidiano, impegnato a venire a patti con i suoi poteri e a sbrogliare i problemi della sua vita disfunzionale. Più imperfetto possiamo creare ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno svelato idella loro visioneper il cinecomic DC The, che poi è statocarta, Thesi preannuncia come uno dei cinecomic più intriganti e ben riusciti degli ultimi anni. I cineasti Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno svelato idella loro idea originaria pwr il progetto, poidalla DC. Durante un'intervista con Variety, Goldstein e Daley hanno discusso della visione che avevano per Theprima di abbandonare il progetto: "Abbiamo lanciato questa idea di un supereroe calato nel quotidiano, impegnato a venire a patti con i suoi poteri e a sbrogliare i problemi della sua vita disfunzionale. Più imperfetto possiamo creare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moviestruckers : #MichaelShannon sul ruolo del Generale Zod in #TheFlash e sull’esperienza sul set de L'uomo d'acciaio - JustNerd_IT : The Flash: Michael Shannon rivela che era confuso sul suo ritorno come General Zod - - ssweetkiwii : Flash News per @The_WayLoveGoes e @scoppiodistelle IN QUESTA FOTO HA I BAFFI?? - GianlucaOdinson : The Flash: Michael Shannon parla del ritorno di Zod e di Zack Snyder - red_arrow19 : RT @plowiue: è finito arrow è finito legends of tomorrow (il finale boh) quest’anno finisce the flash e io mi sono resa conto che non avrem… -