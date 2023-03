Guardia costiera soccorre 3 barconi con 1000 migranti Netanyahu a Roma loda le leadership della Meloni Cina, Xi Jinping rieletto presidente, storico terzo mandato L'ex boss e pentito Spatuzza di nuovo ...Cutro blindata per Cdm. Peluche e applausi all'arrivo di Meloni Emergenza migranti: 1.355 sbarcati a Lampedusa in 24 ore Ucraina, pioggia di missili in 10 regioni, compresa Kiev Proteste Georgia: ...Piantedosi: "Falso che il governo abbia impedito i soccorsi" Meloni e l'8 marzo: se sottovalutate non ci vedono arrivare Cospito, Comitato bioetica: può rifiutare i trattamenti Sciopero contro riforma ...

TgLa7d del 10 marzo 2023 TGLA7