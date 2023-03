Testo di Ancora Tu, il nuovo singolo di Nesli con Hanami da Il Seme Cattivo, un amore malinconico (Di venerdì 10 marzo 2023) Il nuovo singolo di Nesli è Ancora Tu, brano che esce in rotazione radiofonica in contemporanea con Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo, nuovo album del cantautore di Senigallia. Nesli si accompagna con la voce di Hanami e insieme raccontano la malinconia di un amore mai spento tra persone ormai lontane. Per questo il brano si presenta come una ballata che esplode nel ritornello, con uno special che diventa un viaggio nel passato e una riflessione finale prima di dirsi “addio”. A proposito del brano, Nesli dichiara: “È l’unica canzone d’amore dell’album. Un amore lontano e distante tra due persone che non si appartengono più, il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) IldiTu, brano che esce in rotazione radiofonica in contemporanea conving Vol IV – Ilalbum del cantautore di Senigallia.si accompagna con la voce die insieme raccontano la malinconia di unmai spento tra persone ormai lontane. Per questo il brano si presenta come una ballata che esplode nel ritornello, con uno special che diventa un viaggio nel passato e una riflessione finale prima di dirsi “addio”. A proposito del brano,dichiara: “È l’unica canzone d’dell’album. Unlontano e distante tra due persone che non si appartengono più, il ...

