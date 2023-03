Terzo Polo: Calenda, 'faremo primarie tra iscritti, al nome ci pensiamo' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 20 mar (Adnkronos) - Il nome del Terzo Polo? "Ci pensiamo. Oggi in Italia c'è bisogno di partiti veri, che fanno i Congressi, dove la gente può partecipare. Il Pd le sue primarie le ha fatte, io l'avrei fatte solo tra gli iscritti, noi le faremo tra gli iscritti". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 20 mar (Adnkronos) - Ildel? "Ci. Oggi in Italia c'è bisogno di partiti veri, che fanno i Congressi, dove la gente può partecipare. Il Pd le suele ha fatte, io l'avrei fatte solo tra gli, noi letra gli". Lo ha detto Carloa Tagadà, su La7.

