Terzo polo, anche Calenda vuole le primarie: «Ma da noi voteranno solo gli iscritti» (Di venerdì 10 marzo 2023) Dev'essere che invece che nello sceneggiato Cuore, suo nonno Luigi Comencini avrebbe dovuto farlo recitare nel Pinocchio. Non come interprete del burattino più famoso del mondo ma nelle vesti del Grillo Parlante, ruolo che a Carlo Calenda s'attaglia alla perfezione. Fateci caso: più che spiegare la propria (incomprensibile) politica, lui dà giudizi su quella degli altri. Distribuendo lodi e critiche equamente tra destra e sinistra dalla sommità di un Terzo polo che nessuno ha ancora capito che cosa sia. A cominciare dal nome. Già, perché "Terzo" e perché "polo", visto che nei sondaggi è solo sesto e quanto a inglobare qualcuno, finora s'è visto solo Renzi e resta da vedere se sia un bene o una sciagura. Ancora tira e molla con il Pd Per dire il tipo ...

