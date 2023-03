Terzo mandato per Xi Jinping | l' ultimo imperatore della Cina

(Di venerdì 10 marzo 2023) Settant’anni il prossimo 15 giugno, Xiè da oggi ufficialmente il capo dello Stato cinese più longevo dalla vittoria comunista nel 1949. Cosa aspettarsi adesso da lui? Niente di diverso da quanto già tracciato in questo tempo, nel solcotradizione di famiglia: quella paterna, e quella allargata dei compagni cinesi. Pochi si sono soffermati sulla sua storia familiare del leader, ma vale la pena ricordare quanto profondamente Xi sia cresciuto insufflato dell’ideologia totalitarista del presidente Mao. Per capirlo bisogna risalire alla fine degli anni Trenta, e guardare alla remota cittadina di Yanan, a 960 metri di altitudine sull’altopiano del Loess. A quel tempo, Yanan era il capolinea dei guerriglieri comunisti provenienti dalla loro lunga marcia. «Un posto piccolo, un po’ come Cambridge» lo ha descritto l’artista dissidente Ai Weiwei, ...

Xi Jinping è stato rieletto presidente per il terzo mandato, diventando il capo dello Stato cinese più longevo dalla vittoria comunista nel 1949. Nel 2018 era stato abolito il divieto costituzionale del limite di mandati. Si tratta di uno storico terzo mandato, che sancisce un potere sempre piu' personale e piramidale nella struttura istituzionale cinese.

Le Due Sessioni del Parlamento cinese concretizzano le decisioni del XX° Congresso nazionale del partito comunista cinese dell'autunno scorso che ha creato le premesse per un terzo mandato. Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato per uno storico terzo mandato dal Congresso nazionale del popolo, dopo che a ottobre scorso aveva ottenuto il terzo mandato come segretario generale del Partito.