Terzo mandato e nessuno come lui, neanche Mao: Xi Jinping nella storia della Cina (e del mondo) (Di venerdì 10 marzo 2023) nessuno come lui: Xi Jinping senza precedenti nella storia della Cina comunista.È ufficiale: Terzo mandato e potere assoluto. L?unico presidente, dal 1949 a oggi, ad aver servito il... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023)lui: Xisenza precedenticomunista.È ufficiale:e potere assoluto. L?unico presidente, dal 1949 a oggi, ad aver servito il...

