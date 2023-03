Terremoto Umbertide | il nostro viaggio tra gli sfollati | il video reportage

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - vigilidelfuoco : ?? #Terremoto #Perugia, due scosse registrate nell'area di Umbertide alle ore 20:08 di ML 4.6 e alle ore 20:13 di ML… - DPCgov : ?? Dall’unità di crisi del Dipartimento abbiamo fatto il punto con territorio e strutture operative dopo le scosse d… - Regione_Abruzzo : RT @DPCgov: ?? Dall’unità di crisi del Dipartimento abbiamo fatto il punto con territorio e strutture operative dopo le scosse di #terremoto… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 16.06 a 5 km a Est di Umbertide… -

Due scosse didi magnitudo di poco superiore a due sono state registrate nella notte nella zona didall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Risultano a mezzanotte e ...La lunga notte di paura a Pierantonio. Ecco la testimonianza di chi è stato costretto a dormire fuori casa a causa del sismahttps://www.umbriajournal.com/wp - content/uploads/2023/03/nodessi.mp3 Effetto catino Nodessi Proietti poi spiega che ilha avuto 'un effetto amplificativo enorme'. Per gli addetti ai ...

Terremoto, forte scossa in Umbria avvertita anche in Toscana. Stop ai treni, scuole chiuse a Umbertide LA NAZIONE

Per il terremoto in Umbria, almeno 200 persone hanno passato la notte fuori casa: 150 i posti letto allestiti nelle palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant'Orfeto (Perugia), località più vicine ...Un boato, la terra che trema: alle 16.05 di giovedì 9 marzo - un normale pomeriggio ventoso, ma dal profumo primaverile - torna la paura in ...