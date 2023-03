Terremoto, sindaco di Umbertide a Sky TG24: "Una cinquantina di sfollati, ma tanta paura" (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono circa 50 gli sfollati a Umbertide, in Provincia di Perugia, dove nelle scorse ore si è verificata una scossa di Terremoto. “Qualcuno è stato costretto a uscire di casa, qualcun altro lo ha fatto perché non si sentiva sicuro a restarci: 36 sono abitanti della frazione di Pierantonio, una quindicina del capoluogo. A quanto ci risulta nessuno ha dormito in tenda”, ha spiegato il sindaco Luca Carizia intervistato da Sky TG24.“Per fortuna non ci sono né vittime né feriti, neanche lievi”, ha aggiunto. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono circa 50 gli, in Provincia di Perugia, dove nelle scorse ore si è verificata una scossa di. “Qualcuno è stato costretto a uscire di casa, qualcun altro lo ha fatto perché non si sentiva sicuro a restarci: 36 sono abitanti della frazione di Pierantonio, una quindicina del capoluogo. A quanto ci risulta nessuno ha dormito in tenda”, ha spiegato ilLuca Carizia intervistato da Sky.“Per fortuna non ci sono né vittime né feriti, neanche lievi”, ha aggiunto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anastasiamadam : RT @chilhavistorai3: Scossa di #terremoto ML 4.4 in #Umbria, epicentro a 5 km da #Umbertide, dove il sindaco ha ordinato la chiusura delle… - TgrRaiUmbria : +++Terremoto a Umbertide+++ Allestiti tre punti rifugio, uno nel capoluogo e due nelle frazioni. In corso sopralluo… - streghina62 : RT @Radio1Rai: #Terremoto A #Umbertide verifiche sugli edifici a partire dall'ospedale e le strutture scolastiche. Domani tutte le scuole r… - donatodonati : RT @chilhavistorai3: Scossa di #terremoto ML 4.4 in #Umbria, epicentro a 5 km da #Umbertide, dove il sindaco ha ordinato la chiusura delle… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Scossa di #terremoto ML 4.4 in #Umbria, epicentro a 5 km da #Umbertide, dove il sindaco ha ordinato la chiusura delle… -