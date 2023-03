Terremoto, scossa a Reggio Calabria (Di venerdì 10 marzo 2023) Sisma di magnitudo 3.5 avvertito in Aspromonte. Nella notte la terra ha tremato anche al largo delle Isole Eolie. Ieri in Umbria Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) Sisma di magnitudo 3.5 avvertito in Aspromonte. Nella notte la terra ha tremato anche al largo delle Isole Eolie. Ieri in Umbria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - fanpage : Ore 16:05, forte #terremoto a #Perugia Gente in strada, la scossa è stata lunga e molto forte - Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - AnnaLizzy68 : RT @vvoxonline: Scossa di #Terremoto in #Calabria - ArmandaGelsomin : RT @vvivi80: Tra pioggia, vento e la paura di una nuova scossa di terremoto.. giornatina ideale x votare! Almeno mi confondo! Forza gente!!… -