Terremoto in Umbria, l'epicentro nella città di Umbertide (Di venerdì 10 marzo 2023) . Trenta gli sfollati e cinque feriti lievi nella giornata di ieri, 9 marzo, si è registrato uno sciame sismico nella città di Umbertide, in provincia di Perugia. La prima scossa, di magnitudo 4,4, è stata avvertita dalla popolazione intorno alle ore 16. Le scosse si sono poi ripetute in serata a distanza di cinque minuti l'una dall'altra. Il sindaco della città, Luca Carizia, ha riferito che diverse persone sono scese in strada per la paura, ma non sarebbero stati registrati gravi danni ad edifici. "Ho sentito un forte boato – racconta un cittadino di Perugia a Tgcom24 – tipo un tuono fortissimo, poi un'oscillazione piuttosto lunga". Le scosse registrate in serata sono state di magnitudo 4.5, 2.1, 3.9 e infine 2.6 della scala Richter. Subito la Protezione civile si è attivata per l'allestimento di una ...

