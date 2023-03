Terremoto in Umbria, il sindaco di Umbertide (PG): "Vicino all'epicentro edifici pericolanti" (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anche Terremoto in Umbria, 200 fuori casa dopo la scossa di giovedì - Una sfollata a Tgcom24: 'Mai sentito così forte' In diretta a Canale 5 il primo cittadino di Umbertide ha spiegato che gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anchein, 200 fuori casa dopo la scossa di giovedì - Una sfollata a Tgcom24: 'Mai sentito così forte' In diretta a Canale 5 il primo cittadino diha spiegato che gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - rtl1025 : ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anch… - antoniorosato72 : Terremoto, scossa a Reggio Calabria. Sisma di magnitudo 3.5 avvertito in Aspromonte. Nella notte la terra ha tremat… - marcuccimauriz : RT @paoloigna1: Si è mossa di nuovo la faglia di #Amatrice secondo l'#INGV. Per fortuna solo piccoli danni a tegole e cornicioni per ora e… -