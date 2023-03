Terremoto in Umbria, altre due scosse a Umbertide (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - altre due scosse di Terremoto di magnitudo 2.3 e 2 sono state registrate in Umbria nella notte, tra mezzanotte e mezza e l'una, sempre nell'area di Umbertide, in provincia di Perugia, Consiglio dei ministri a Cutro . Mentre proseguono le verifiche dei vigili del fuoco, le scuole a Umbertide e altri comuni della provincia di Perugia rimarranno chiuse a scopo precauzionale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) -duedidi magnitudo 2.3 e 2 sono state registrate innella notte, tra mezzanotte e mezza e l'una, sempre nell'area di, in provincia di Perugia, Consiglio dei ministri a Cutro . Mentre proseguono le verifiche dei vigili del fuoco, le scuole ae altri comuni della provincia di Perugia rimarranno chiuse a scopo precauzionale.

