Terremoto in Umbria | altre due scosse a Umbertide

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - rtl1025 : ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anch… - sketter1969 : RT @mondoterremoti: Un nuovo #terremoto di magnitudo 4.6 è avvenuto alle ore 20:08 nei pressi di Umbertide, in provincia di #Perugia. La sc… - gladiatoremassi : RT @Giogio47658624: ?? ??? IL MATTINO DI GUARDIACIVICA 1) TERREMOTO in Umbria. TRE forti scosse. Scuole chiuse a Perugia e Umbertide 2) OPPO… -

- - > . Due nuove scosse disono state registrate in(magnitudo 4,6 e 3,9) con epicentro vicino a Umbertide, dopo quella di 4,3 registrata nel pomeriggio di ieri in provincia di Perugia, sempre con epicentro nel ...Torna la paura inper il. Uno sciame sismico è in corso da ieri nella regione. Tre brevi scosse sono state registrate con epicentro ad Umbertide. La prima alle 16.05 con magnitudo 4.3. Altre due dopo ...Sono stati diversi quelli che hanno trascorso la notte in auto dopo avere lasciato le abitazioni nella zona tra Umbertide e Perugia in seguito alle due forti scosse didel pomeriggio - sera di giovedì. Attualmente non è ancora possibile quantificare con precisione il loro numero. Una sessantina sono stati quelli che hanno dormito in due palestre di ...

Terremoto Umbria, nuova forte scossa in serata: magnitudo 4.6 LA NAZIONE

Epicentro a Umbertide. 30 persone e 4 palazzine evacuate. Non sono stati registrati feriti né danni significativi.Roma, 10 mar. – Altre due scosse di terremoto di magnitudo 2.3 e 2 sono state registrate in Umbria nella notte, tra mezzanotte e mezza e l’una, sempre nell’area di Umbertide, in provincia di Perugia, ...