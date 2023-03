Terremoto in Umbria | 200 fuori casa dopo la scossa di giovedì | Una sfollata a Tgcom24 | Mai sentito così forte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - rtl1025 : ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anch… - GirolamoNavarra : RT @tempoweb: L'#Umbria continua a tremare: altre due scosse nella notte #Terremoto #10marzo - umbriaOn : #Terremoto #Umbertide: i #danni riportati da un'#abitazione - #Video -

Altre due nuove scosse a Umbertide di magnitudo 2.3 e 2, registrate nella notte. L'incubo inè iniziato ieri con il primodi magnitudo 4.4 che ha fatto scattare l'allarme alle 16.05, in provincia di Perugia. Il sisma, ad una profondità di dieci chilometri, ha rovesciato sul ...La presidente della RegioneDonatella Tesei, si è recata stamani a Umbertide per verificare la situazione dopo ildi ieri. Ha partecipato a una riunione in comune per poi compiere una verifica sul territorio. ......studenti del Cavour inPaura ieri sera per i 102 studenti e i 9 professori dell'istituto Cavour di Vercelli che si trovavano ad Assisi proprio mentre è stata percepita una scossa di. ...

Terremoto in Umbria, nuove scosse. Scuole chiuse a Perugia e Umbertide - Umbria Agenzia ANSA

Tutti gli aggiornamenti sul terremoto in Umbria oggi, venerdì 10 marzo: le nuove scosse, le scuole chiuse, i danni registrati e le dichiarazioni delle autorità.UMBERTIDE (PERUGIA). Sono stati diversi quelli che hanno trascorso la notte in auto dopo avere lasciato le abitazioni nella zona tra Umbertide e Perugia in seguito alle due forti scosse di terremoto d ...