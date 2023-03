Terremoto in Calabria, scossa nel Reggino (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi dall'Ingv in provincia di Reggio Calabria. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 10.30, sono stati Santo Stefano in Aspromonte e Cardeto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Unadidi magnitudo 3.5 è stata registrata oggi dall'Ingv in provincia di Reggio. I comuni più vicini all'epicentro della, delle ore 10.30, sono stati Santo Stefano in Aspromonte e Cardeto.

