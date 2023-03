Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.5 a Santo Stefano in Aspromonte (Di venerdì 10 marzo 2023) Terremoto Reggio Calabria: oggi 10 marzo 2023 una scossa di magnitudo 3.5, è stata avvertita alle 10.30 a Santo Stefano in Aspromonte, località a quindici chilometri da Reggio Calabria. Il sisma, rilevato a 9 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023): oggi 10 marzo 2023 unadi3.5, è stata avvertita alle 10.30 ain, località a quindici chilometri da. Il sisma, rilevato a 9 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiamma1990 : C’è stata una scossa di terremoto a Reggio, molte scuole in centro stanno evacuando…MA NON C’È UNA CAZZO DI ORDINAN… - TgrRaiCalabria : #Terremoto forza 3,5 a #Reggio Calabria, paura in città, in corso le verifiche della Protezione Civile, #epicentro… - OperaFisista : Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa 3.5 in Aspromonte avvertita dalla popolazione - EmilioMinniti : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.4 e 3.9 ore 10:30 IT del 10-03-2023, prov/zona Reggio di Calabria #INGV_343071… - PlinskyIena : RT @TerremotiBot: #terremoto alle 10:30 Epicentro: Reggio Calabria (RC) Magnitudo: 3.5 ± 0.3 (ML) -

Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 3.5 La terra trema. Avvertita, pochissimi minuti fa, una scossa di terremoto a Reggio Calabria. Secondo quanto riportato dall' INGV il terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 5 km SE Santo Stefano in Aspromonte (RC), alle ore 10:30 IT del 10 - 03 - 2023. Trema Reggio Calabria, forte scossa di terremoto in Aspromonte. Forte scossa di terremoto in Aspromonte. Un terremoto di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9 si è verificato nella zona di Reggio di Calabria. Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata avvertita. Terremoto nel Reggino, scuole evacuate a Reggio Calabria. REGGIO CALABRIA – Terremoto questa mattina in provincia di Reggio Calabria. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo ha rilevato alle ore 10,30 con epicentro a 5 chilometri a Sud Est di Santo Stefano in Aspromonte.