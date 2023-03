Terremoto a Perugia 75 gli sfollati a Sant’Orfeto | hanno passato la notte presso il cva allestito dalla Protezione Civile Regionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Forte scossa di #terremoto avvertita a Perugia con epicentro Umbertide. Magnitudo stimata tra 4.4 e 4.7 - vigilidelfuoco : ?? #Terremoto #Perugia, due scosse registrate nell'area di Umbertide alle ore 20:08 di ML 4.6 e alle ore 20:13 di ML… - Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Vincenzo140893 : RT @sportface2016: +++#Terremoto, chiuso lo stadio Curi di #Perugia sino al 20 marzo: rinviata #PerugiaReggina di domani+++ #SerieB - KunGrax : RT @sportface2016: +++#Terremoto, chiuso lo stadio Curi di #Perugia sino al 20 marzo: rinviata #PerugiaReggina di domani+++ #SerieB -

In seguito alle forti scosse didi giovedì in Umbria, la Prefettura ha deciso di rinviare per precauzione la gara di Serie B trae Reggina, che si sarebbe dovuta giocare alle 14 del sabato al Curi. Proprio le ..."Per le verifiche sul territorio conseguenti alle scosse diregistrate nella zona di Umbertide nel pomeriggio di ieri, da subito sono state attivate ... "Il Comando vigili del fuoco di...(notizia in aggiornamento), tra video di auto che 'ballano' e immagini dei soccorsi agli sfollati

Terremoto Umbria, nuova forte scossa in serata: magnitudo 4.6 LA NAZIONE

Serie B, rinviato il match Perugia-Reggina a causa dello sciame sismico. Sindaco dispone chiusura ''Curi'' - picenotime.it - IT ...(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - La Giunta umbra ha adottato una delibera che individua e mette a disposizione immediata fondi della Regione per l'emergenza. Sul versante operativo stanno proseguendo ...