Teo Teocoli ricorda Lucio Battisti: appuntamento a Limbiate (Di venerdì 10 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un concerto per supportare l’addestramento dei cani per ciechi a cura della storica scuola cani guida dei Lions Club di Limbiate: il prossimo 25 marzo si terrà uno spettacolo che vedrà diversi artisti, tra cui Teo Teocoli, esibirsi ricordando il grande Lucio Bassisti che proprio quest’anno avrebbe compiuto 80 anni. Teo Teocoli a Limbiate per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 10 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un concerto per supportare l’addestramento dei cani per ciechi a cura della storica scuola cani guida dei Lions Club di: il prossimo 25 marzo si terrà uno spettacolo che vedrà diversi artisti, tra cui Teo, esibirsindo il grandeBassisti che proprio quest’anno avrebbe compiuto 80 anni. Teoper ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marty_out : RT @fraversion: Giacomo Urtis: “Ognuno in me vede quello che vuole”. Io questa sera vedo Teo Teocoli con la parrucca. #Belve - Alberto28075665 : RT @sierogenico: Teo Teocoli ?? - sierogenico : Teo Teocoli ?? - marcob0873 : RT @Franchi98456048: Quando vuoi essere il cosplay di Lady Oscar ma alla fine risulti Teo Teocoli con la parrucca. - irene_colella : RT @b_castiello: Un giovane Teo Teocoli nei panni di Gabriella Carlucci #Metaverso here we are #Belve #fagnani -