Tentano di rapinare una coppia in un parcheggio | arrestati

(Di venerdì 10 marzo 2023)diunaneldel centro commerciale “Le porte di Napoli”. 2 persone arrestate dai Carabinieridiunaquesta notte ad Afragola, neldel centro commerciale “Le porte di Napoli”, un 29enne e un 35enne. I due a bordo di una monovolume hanno preso di mira unain auto. Hanno battuto con forza i pugni contro i finestrini, volevano portafogli e cellulare. I Carabinieri appostati poco distanti, impegnati proprio in una pattuglia antirapina, hanno visto tutta la scena. I militari hanno raggiunto i due e li hanno bloccati prima che potessero fuggire. La loro auto è stata sequestrata. Stessa sorte per 4 cellulari e due attrezzi ...

diuna coppia nel parcheggio del centro commerciale ma vengono bloccati ed arrestati dai carabinieri. Hanno 29 e 35 anni. Il fatto è accaduto la scorsa notte ad Afragola . A bordo di ...

La loro auto è stata sequestrata. Stessa sorte per 4 cellulari e due attrezzi utilizzati verosimilmente per spaccare i vetri delle auto. Finiti in manette per concorso in tentata rapina, il 29enne e ...