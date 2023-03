Tensione al Comune di Napoli, disoccupati ‘7 novembre’ e ‘Cantiere Scampia’ in corteo (Di venerdì 10 marzo 2023) Momenti di Tensione davanti alla sede del Comune, a Napoli, in piazza Municipio. disoccupati aderenti alle sigle ‘7 novembre’ e ‘Cantiere Scampia’ hanno provato a forzare il cordone di forze dell’ordine davanti al Comune e sono stati respinti, anche con l’uso di manganelli. I senza lavoro sostengono che non sarebbe stato rispettato l’impegno ad un incontro con una loro delegazione da parte di rappresentanti del Comune. Tra gli striscioni delle due sigle, anche uno nel quale si sottolinea che il reddito di cittadinanza non va tagliato ma esteso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Momenti didavanti alla sede del, a, in piazza Municipio.aderenti alle sigle ‘7hanno provato a forzare il cordone di forze dell’ordine davanti ale sono stati respinti, anche con l’uso di manganelli. I senza lavoro sostengono che non sarebbe stato rispettato l’impegno ad un incontro con una loro delegazione da parte di rappresentanti del. Tra gli striscioni delle due sigle, anche uno nel quale si sottolinea che il reddito di cittadinanza non va tagliato ma esteso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

