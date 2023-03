Tennis | Torneo Antalya Mager approda alle semifinali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RossaniMarco : Dopo 35 partite, 70 set e 377 games, a parte inizi di manie di persecuzione, visioni mistiche e attacchi di panico… - Tennis_Ita : Wimbledon, il Daily Mail assicura: 'Nel 2023 russi e bielorussi potranno partecipare al torneo' - CorriereRomagna : Tennis, scatta domani il torneo di quarta categoria a Coriano - - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Presentata la Sanremo Tennis Cup: si parte il 26 marzo: Nella giornata di giovedì, è stata pres… - News24Tennis : Anche Fabio Fognini è stato eliminato al suo esordio nel torneo di Indian Wells, subito dopo Lorenzo Sonego. Vince… -

Il ligure ha beneficiato nei quarti del ritiro del bosniaco Fatic ANTALYA (TURCHIA) - Gianluca Mager approda alle semifinali delchallenger di Antalya (Atp, 73.000 euro di montepremi su terra rossa). Il tennista ligure, numero 323 del ranking mondiale, ha beneficiato nei quarti del ritiro del bosniaco Nerman Fatic (248 ...E' entrato nelle fasi finali sui campi in terra rossa dell'HanburyClub Alassio ilSuper Next Gen, la novità della Federazione Italianariservata alle categorie Under 16 e Under 18 maschili e femminili. Circa trecento i ragazzi e le ragazze ......fianco a fianco con il governo inglese e con tutti i soggetti coinvolti nel mondo delsu ... "E' una decisione molto difficile, capisco i giocatori che non hanno potuto prendere parte all'...

Alcaraz: “Sto bene, sono pronto per Indian Wells”. Se vince il torneo, torna n.1 LiveTennis.it

Andy Murray si aspetta che succederà. Il Daily Mail ha anticipato che succederà. Ma la certezza sulla riammissione di russi e bielorussi a ...Mentre il mondo del tennis è attualmente impegnato con il Masters 1000 di ... seguendo quanto illustrato dai tabloid, l’organizzazione del torneo permetterebbe di giocare ai tennisti solo sotto ...