Tennis, Jannik Sinner: “Sogno di diventare n.1 del mondo e di vincere la Coppa Davis!” (Di venerdì 10 marzo 2023) Sogni e ambizioni. Jannik Sinner ha voglia di salire di livello e di rientrare nel novero dei Tennisti più forti del mondo. Un target complicato perché il Tennis è uno sport “diabolico” per quanto sia esigente dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale. L’altoatesino ne è consapevole e in un’intervista rilasciata al quotidiano Alto Adige ha analizzato la situazione. “Sono piuttosto contento di come ho giocato in queste settimane, in particolare per ciò che sono riuscito a dimostrare in Olanda. Dopo Montpellier ho avvertito di riuscire ad alzare ulteriormente il mio livello e queste vittorie mi hanno dato un grosso carico di fiducia“, ha raccontato il nostro portacolori, attualmente n.13 del mondo. “Sono convinto di poter crescere ancora, posso migliorare e raggiungere livelli ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Sogni e ambizioni.ha voglia di salire di livello e di rientrare nel novero deiti più forti del. Un target complicato perché ilè uno sport “diabolico” per quanto sia esigente dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale. L’altoatesino ne è consapevole e in un’intervista rilasciata al quotidiano Alto Adige ha analizzato la situazione. “Sono piuttosto contento di come ho giocato in queste settimane, in particolare per ciò che sono riuscito a dimostrare in Olanda. Dopo Montpellier ho avvertito di riuscire ad alzare ulteriormente il mio livello e queste vittorie mi hanno dato un grosso carico di fiducia“, ha raccontato il nostro portacolori, attualmente n.13 del. “Sono convinto di poter crescere ancora, posso migliorare e raggiungere livelli ...

