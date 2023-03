Tennis, ATP Indian Wells 2023: sfide francesi per Sinner e Musetti, Kokkinakis affronterà Alcaraz (Di venerdì 10 marzo 2023) Si sono conclusi i match di primo turno nel Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno scoperto i loro prossimi avversari e saranno entrambi francesi. L’altoatesino se la vedrà con Richard Gasquet, che ha battuto in tre set il croato Borna Gojo con il punteggio di 6-4 6-7 6-2; mentre il toscano affronterà Adrian Mannarino, uscito vincitore in rimonta dalla battaglia di quasi tre ore con l’austriaco Dominic Thiem per 4-6 6-4 7-6. Sarà Thanasi Kokkinakis a segnare l’esordio nel torneo di Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno. L’australiano non ha avuto problemi contro l’americano Brandon Holt, sconfitto abbastanza agevolmente per 6-4 6-1. Una buona giornata per il Tennis australiano, visto che sono arrivate ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Si sono conclusi i match di primo turno nel Masters 1000 di. Jannike Lorenzohanno scoperto i loro prossimi avversari e saranno entrambi. L’altoatesino se la vedrà con Richard Gasquet, che ha battuto in tre set il croato Borna Gojo con il punteggio di 6-4 6-7 6-2; mentre il toscanoAdrian Mannarino, uscito vincitore in rimonta dalla battaglia di quasi tre ore con l’austriaco Dominic Thiem per 4-6 6-4 7-6. Sarà Thanasia segnare l’esordio nel torneo di Carlos, testa di serie numero uno. L’australiano non ha avuto problemi contro l’americano Brandon Holt, sconfitto abbastanza agevolmente per 6-4 6-1. Una buona giornata per ilaustraliano, visto che sono arrivate ...

Tennis, che battaglia a Sanremo. Cecchinato e tante stelle Raddoppiano i tornei Challenger Atp in Liguria. Dopo l'Aon di Genova infatti è l'ora della città dei fiori. La Sanremo Tennis Cup diventa infatti un Challenger ATP 125 e si disputerà presso il circolo Tennis Sanremo dal 26 marzo al 2 aprile prossimi. Il torneo, organizzato da Master Group Sport e sostenuto dalla ... Shelton, urlo di vittoria: Fognini ko, ma c'è ancora il doppio Bronzetti e Paolini salutano Indian Wells ... secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis ... Indian Wells, Sonego subito fuori con Kubler. Berrettini trova il giapponese Daniel La Gazzetta dello Sport ATP Indian Wells, troppo Shelton per un Fognini svogliato Fabio Fognini ha le occasioni per fare match pari, ma la voglia di lottare manca per larghi tratti. Per Ben Shelton ora c'è Taylor Fritz ... Tennis, Indian Wells: Fognini fuori, eliminato da Shelton Fabio Fognini è stato subito eliminato dal torneo Atp 1000 di Indian Wells (Usa): l'azzurro è stato sconfitto in 72', con il punteggio di 6-4, 6-1, dallo statunitense Ben Shelton. (ANSA)