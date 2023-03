Tempesta d'amore, puntate italiane: arriva Yvonne, Erik in trappola? (Di venerdì 10 marzo 2023) A Tempesta d'amore, Josie Klee, dopo aver faticosamente trovato un equilibrio con il padre Erik, dovrà fronteggiare l'arrivo inaspettato al Fürstenhof della madre Yvonne. La donna non vede sua figlia da diverso tempo e deciderà finalmente di fermarsi a Bichlheim per trascorrere del tempo insieme a lei. Yvonne, in realtà, come rivelano le anticipazioni della soap opera tedesca relativi ai prossimi episodi, avrà ben altri piani in mente che rischieranno di compromettere il rapporto che Josie ha costruito con Erik. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la giovane Klee è arrivata in hotel per svolgere uno stage in cucina accanto ad André e ha scoperto che Vogt fosse suo padre. Inizialmente Erik ha faticato ad accettare questa novità ed è apparso ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 marzo 2023) Ad', Josie Klee, dopo aver faticosamente trovato un equilibrio con il padre, dovrà fronteggiare l'arrivo inaspettato al Fürstenhof della madre. La donna non vede sua figlia da diverso tempo e deciderà finalmente di fermarsi a Bichlheim per trascorrere del tempo insieme a lei., in realtà, come rivelano le anticipazioni della soap opera tedesca relativi ai prossimi episodi, avrà ben altri piani in mente che rischieranno di compromettere il rapporto che Josie ha costruito con. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la giovane Klee èta in hotel per svolgere uno stage in cucina accanto ad André e ha scoperto che Vogt fosse suo padre. Inizialmenteha faticato ad accettare questa novità ed è apparso ...

