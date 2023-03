Telemedicina per pazienti oncologici, progetto pilota in Puglia (Di venerdì 10 marzo 2023) BARI (ITALPRESS) – Un progetto pilota pensato per potenziare l'assistenza oncologica domiciliare, che più di altre può beneficiare del clima di innovazione tecnologica nel quale stiamo vivendo. A presentare i risultati del progetto, promosso da Fondazione ANT e realizzato grazie a MyHospitalHub PRO – la piattaforma per il monitoraggio da remoto dei parametri vitali dei pazienti sviluppata da Adilife e ceduta a titolo gratuito da Takeda Italia – gli esperti riuniti oggi all'Albergo delle Nazioni di Bari. Il progetto, che ha preso il via nel Foggiano e nella BAT a fine 2022, permetterà ai medici ospedalieri e ai professionisti di ANT, di tenere traccia continua di parametri vitali come pressione arteriosa, temperatura corporea, ossimetria e frequenza cardiaca e respiratoria di pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) BARI (ITALPRESS) – Unpensato per potenziare l'assistenza oncologica domiciliare, che più di altre può beneficiare del clima di innovazione tecnologica nel quale stiamo vivendo. A presentare i risultati del, promosso da Fondazione ANT e realizzato grazie a MyHospitalHub PRO – la piattaforma per il monitoraggio da remoto dei parametri vitali deisviluppata da Adilife e ceduta a titolo gratuito da Takeda Italia – gli esperti riuniti oggi all'Albergo delle Nazioni di Bari. Il, che ha preso il via nel Foggiano e nella BAT a fine 2022, permetterà ai medici ospedalieri e ai professionisti di ANT, di tenere traccia continua di parametri vitali come pressione arteriosa, temperatura corporea, ossimetria e frequenza cardiaca e respiratoria di...

