Tbilisi come Euromaidan. La Russia vede la mano americana nel "golpe" in Georgia (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo il caso della legge sulle influenze straniere ritirata per le veementi proteste di piazza, il Cremlino accusa gli Stati Uniti di orchestrare un "cambio di potere con la forza" nell'ex Repubblica socialista sovietica. E ripartono i timori su Ossezia del Sud e Abkhazia

