Tassisti violenti e Ncc in aeroporto | che succede nella Capitale

(Di venerdì 10 marzo 2023) In arrivo una stretta a Ciampino e Fiumicino per tentare di arginare il fenomeno dell'illegalità nei trasporti dagli scali verso la Città eterna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioChieric : @PAOLANURNBERG I tassisti sono violenti ma li lasciano fare prendono a manganellate solo gli studenti -

Roma Capitale infatti non può più tollerare che una minoranza di soggetti, che operano ...aeroportuale aggrediti solo perché stavano facendo rispettare la regola della fila unica tra...non sonoL'88,9% degli intervistati dichiara che durante i viaggi in taxi non si è mai sentito minacciato dal tassista né di ritenere che il tassista avesse un comportamento ...... Alfredo Famoso, Gino Ghirelli, Antonio Dodaro, Pasquale di Francesco, deceduti dopo... Taxi - SATaM - TAM - Ugl Taxi - Unica Cgil - Unimpresa - Uritaxi - Usb Taxi - UnioneItaliani. '...

Tassisti violenti e Ncc in aeroporto, che succede a Roma ilGiornale.it

“Stiamo verificando gli estremi per la revoca della licenza”, queste le parole dell’assessore Eugenio Patanè sul tassista che nei ...Il gravissimo episodio sarebbe avvenuto a seguito del rifiuto del conducente taxi di effettuare una corsa diretta nella Capitale. L'assessore Patané: 'Episodio intollerabile: verificare gli estremi pe ...