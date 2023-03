Tasse, chi ci guadagna con 3 aliquote Irpef Per i redditi più alti risparmi per 1.500 euro Le simulazioni: come cambiano gli stipendi (Di venerdì 10 marzo 2023) L’ipotesi più accreditata per la riforma Irpef prevede l’accorpamento dei due scaglioni di reddito intermedi, che verrebbero tassati al 27% o al 28%, favorendo chi dichiara tra i 28 mila e i 50 mila euro annui. Sul tavolo del ministero anche ipotesi con aliquote intermedia al 35% o al 20% Leggi su corriere (Di venerdì 10 marzo 2023) L’ipotesi più accreditata per la riforma Irpef prevede l’accorpamento dei due scaglioni di reddito intermedi, che verrebbero tassati al 27% o al 28%, favorendo chi dichiara tra i 28 mila e i 50 milaannui. Sul tavolo del ministero anche ipotesi conintermedia al 35% o al 20%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : È ufficiale, da settembre diremo addio al reddito di cittadinanza! Sarà sostituito dalla “misura di inclusione at… - marattin : Ci avevamo provato nell’ambito della riforma fiscale, affossata dalla destra a settembre. Iniziamo a semplificare i… - Gitro77 : Complimenti al Governo Meloni che ha accettato la surreale (e infondata ) classificazione dei crediti fiscali come… - leftsnoopy : RT @OrioliPaolo: 'Dare la caccia agli scafisti in tutto il globo' è il nuovo 'meno tasse per tutti'. Quando serve uno slogan di facile pres… - ManricoMaci : RT @OrioliPaolo: 'Dare la caccia agli scafisti in tutto il globo' è il nuovo 'meno tasse per tutti'. Quando serve uno slogan di facile pres… -